Problemen met bagageband op Eindhoven Airport opgelost: meerdere reizigers missen vlucht

Rendac in Son: ‘Aantal dode dieren door hitte onduide­lijk’

12:58 SON EN BREUGEL - Kadaververwerker Rendac weigert inzicht te geven in de sterfte van varkens, koeien en pluimvee tijdens de hittegolf in de laatste week van juli. Dat meldt althans dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Maar volgens directeur Sjors Beerendonk van het bedrijf in Son zijn die cijfers simpelweg niet bekend. ,,Het wordt niet op dierniveau bijgehouden, we krijgen de dieren niet per stuk aangeboden.”