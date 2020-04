Productie DAF in Eindhoven stilgelegd tot zeker 20 april

Paccar besloot eerder de vestigingen tot 6 april te sluiten. De fabrieken van DAF in Eindhoven, Westerlo in België en Leyland in Engeland gingen als eerste dicht. Daarna volgden de fabrieken voor de Amerikaanse merken Peterbilt en Kenworth. Ook de fabriek in Brazilië die DAF-vrachtwagens produceert, is stilgelegd.

Overheidsmaatregelen in België

Paccar noemt geen reden voor de verlenging van de maatregel. De datum van 20 april komt overeen met die voor de overheidsmaatregelen in België. Het aangescherpte regime daar had tot gevolg dat de fabriek in Westerlo de productie moest staken. Dat had direct gevolg voor de truckassemblagefabriek in Eindhoven, die afhankelijk is van toelevering van cabines en assen uit Westerlo.