Productie DAF 'op halve kracht’, 150 stakers bij ASML voor nieuwe metalektro-cao

Schmidt ziet nog volop ontwikkel­kan­sen voor Adrian Fein bij PSV: ‘Over optie tot koop is nog niks besloten’

13:21 De van Bayern München gehuurde Adrian Fein (21) kwam de afgelopen weken weinig in actie bij PSV. Trainer Roger Schmidt ziet nog volop ontwikkelkansen voor hem in dit seizoen, maar gaf tegelijkertijd aan dat hij ook nog veel stappen te zetten heeft. Dat is de reden waarom hij momenteel achteraan moet sluiten in de rij op het middenveld en bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré, Pablo Rosario en Ryan Thomas voor moet laten gaan.