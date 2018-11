Productiehuis woest: 2 miljoen mensen zien 'Eindhovense' film Redbad illegaal op YouTube

Nieuwe Europese productie­lijn voor fotonische chips onder leiding TU Eindhoven moet duizenden banen creëren

12:30 EINDHOVEN - Twaalf Europese partners gaan onder leiding van de TU/e gezamenlijk een efficiënte productielijn voor fotonische chips bouwen. De lijn is bedoeld voor gedeeld gebruik van het Europese mkb. Het moet de kraamkamer worden van de fotonica-multinationals van de toekomst en op termijn duizenden extra banen opleveren. De nieuwe lijn krijgt die drie locaties voor de verschillende onderdelen in Nederland (Eindhoven), België en Ierland. Het project heeft een budget van 13,9 miljoen euro Daarvan wordt 8,3 miljoen verstrekt door de EU, de rest komt van de deelnemende partijen. De productielijn zou volledig operationeel moeten zijn in 2022.