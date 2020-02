Proef met gratis parkeren in Eindhovens winkelcentrum WoensXL

Video Docenten Summa maken succesvol­le podcast over luchtvaart: ‘Als het fout gaat, gaat het soms heel fout’

11 februari EINDHOVEN - Altijd krijgen Mark Dekkers (39) en Soner Ciftci (28), docenten luchtvaart, de vraag van hun studenten of ze mooie verhalen uit hun carrière kunnen vertellen. Dat was eigenlijk de aanleiding om een podcast te maken (‘Ready for take off’) over hun vak.