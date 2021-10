Proef Wijkrechtbank deels geslaagd; Aanpak werkt goed voor mensen, niet voor de wijk

In maart 2019 begon in de Eindhovense wijk Oud-Woensel een proef met een Wijkrechtbank, de eerste van Nederland. Sindsdien zijn er 70 zittingen geweest. ,,Niet de straf, maar de mens voorop stellen. Dat was ons eerste doel. En die aanpak slaagt”, zegt president Patricia Messer-Dinnissen van de rechtbank Oost-Brabant. ,,We verlengen de proef tot juli 2022. En ondertussen gaan we kijken welke lessen we kunnen trekken voor onze reguliere rechtspraak.”