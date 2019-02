Proefcasus Eindhoven Airport: inspraak of onzinspraak?

Schiphol wordt geen strobreed in de weg gelegd; in de concurrentiestrijd met andere luchtvaartknooppunten mag de nationale luchthaven niet ten onder gaan, liet de verkeersminister deze week in De Volkskrant weten. En het plafond van 500.000 jaarlijkse vluchten -tien jaar terug vastgelegd- is volgens haar dan ook niet langer in beton gegoten. Het verzet van omwonenden en milieuorganisaties tegen verdere groei van Schiphol is groot. Maar de inspraak faalde tot op heden jammerlijk.