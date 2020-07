Proeffabriek van Leyden Jar in Eindhoven haalt doel met superbatterij

In de proeffabriek aan de Luchthavenweg in Eindhoven heeft het bedrijf twee machines staan die afkomstig zijn van de Eindhovense instellingen Holst Centre en Solliance. De technologie die Leyden Jar gebruikt is voortgekomen uit onderzoek naar zonnecellen van Solliance. TNO, een van de partners van Solliance, heeft Leyden Jar drie jaar geleden opgericht om de techniek toe te passen voor batterijen.

Het gaat om een klein onderdeel van de batterij, namelijk de anode. Dat is de minpool waarlangs de stroom in en uit de batterij gaat. Die worden tot nog toe vooral van grafiet gemaakt. Leyden Jar gebruikt een koperfolie waarop silicium, gewonnen uit zuiver zand, door middel van een opdampproces heel poreus wordt afgezet. Met deze nieuwe anode wordt de capaciteit van batterijen plotseling veel groter.

Getest door keuringsinstantie

De in Eindhoven gemaakte proefserie batterijen is uitgebreid getest door de Scandinavische keuringsinstantie DNV GL. Ze zijn succesvol honderd keer opgeladen met 1350 Wattuur per liter batterij. Volgens een woordvoerder komt het moment steeds dichterbij dat deze batterijen op de markt gebracht kunnen worden. Leyden Jar is hiervoor in contact met batterijproducenten en het bedrijf wil voor hen in Eindhoven machines gaan bouwen die de vernieuwde anodes kunnen produceren.