‘Proeftijd’: zeven jonge schrijvers nemen kijkje op Eindhovense werkvloer

Alleen die titel al: Proeftijd. Een tijd om te proeven aan een bedrijf? Of letterlijk de proeftijd die je doormaakt voordat je ergens mag blijven werken? Een titel die alles aan de verbeelding overlaat. De verhalen bieden stuk voor stuk even wat verlichting in deze donkere tijd. Soms lijken het bizarre gedachtespinsels, maar vaak zijn het anekdotes uit het leven gegrepen. Fijne, kleine vertellingen om bij weg te dromen.

‘De jonge auteurs die meewerkten aan deze bundel grepen de kans met beide handen aan’, schrijft Henk van Straten in het voorwoord van Proeftijd. ‘Ik zou dat ook gedaan hebben. Het onderwerp maakt niet uit. Bij bedrijven langsgaan en daarover schrijven? Prima. Je bent namelijk geen schrijver als je ergens niet over kunt schrijven. Een echte schrijver weet dat’. En dat blijkt, uit de verhalen van de jonge talenten.

De organisaties die ze bezoeken, zijn slechts de aanleiding voor hun verhalen. Veelal zijn het persoonlijke belevenissen die toevallig tot uiting komen op die plek.

Schrijvers Sandro van der Leeuw, Sholeh Rezazadeh, Eline van Wieren, Frederique Luijten, Onias Landveld, Anneke van Wolfswinkel en Vere Verheecke tekenden hun eigen beleving op in Proeftijd. Ieder ging tijdelijk in dienst bij één van deze bedrijven: Gemeente Eindhoven, ASML, Muziekgebouw, diederendirrix, Philiips, High Tech Campus Eindhoven en Van Abbemuseum. Literair productiehuis Tilt zocht de auteurs en creatieve bedrijven bij elkaar.

Barista bij de gemeente

Zo integreert Sandro van der Leeuw (1990) bij Gemeente Eindhoven en observeert hij mensen als barista in het gebouw. Hij neemt in Seizoensgebonden de lezer mee in zijn leven. Vertelt over het verlies van zijn vader, pakt je bij de hand om een ontmoeting met een wildvreemde mee te maken en deelt ongemakkelijke gedachten.

Over zijn vaders talent om flauw te vallen, dat hij graag had willen erven: ‘Onderuitgezakt op de grond verwacht niemand wat van je’. Van der Leeuw heeft het talent om de lezer helemaal op te zuigen in zijn verhaal en pas los te laten als de laatste punt van het verhaal zich aandient.

Schurende perikelen

Ook Eline van Wieren (1993) weet haar innerlijke belevingswereld mooi op papier te krijgen. Zij is bij Muziekgebouw Eindhoven aangesloten en schreef Alles is orkest. Haar verhaal speelt zich af in twee werelden: die van haar thuis en die in het Muziekgebouw. Een inkijk in haar leven, waar het schuurt en waar ze haar best doet voor een man. Herkenbaar voor velen, de perikelen die je tussen de regels door leest. In het Muziekgebouw is ze alleen.

Een prachtige observatie: ‘Als ik even niemand voorbij hoef te laten, glijden mijn ogen door de zaal, op zoek naar de andere mensen die alleen zijn gekomen. Ik vind er vijf en het zijn allemaal vrouwen. Ik wil naar ze zwaaien, maar doe het niet. We zijn een geheime club die niemand nodig heeft ergens naartoe te gaan’.

Bij het lezen van de verhalen in Proeftijd voelt het alsof je stiekem over de schouders van de schrijvers meekijkt, alsof je ergens mee naartoe gaat waar je eigenlijk niet mag komen. Ze laten je hun blik op Eindhoven en het leven zien. Het voelt als een ode aan de stad, aan de onontdekte plekken die zij vonden, aan het licht dat overduidelijk altijd aanwezig is.

Frederike Luijten (1998), bij architectenbureau diederendirrix op bezoek, schrijft: ‘Ik liet mijn hart achter tussen een boom en zijn elfenbankje, achter Domusdela, en vroeg het te wachten tot ik architect was geworden’.

Proeftijd. Korte verhalen uit Eindhoven, 20 euro, 112 pagina’s, uitgeverij Lecturis.

