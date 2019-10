Professor Telgen legt uit: ‘Wie optimale zorg wil moet grip hebben op de praktijk’

Telgen is emeritus hoogleraar Inkoop voor de Publieke sector aan de Universiteit Twente. Eindhoven en andere gemeenten hebben hem en collega-onderzoeker Niels Uenk gevraagd of ze bij een nieuwe aanbesteding kunnen verbieden dat zorgaanbieders (te) hoge winsten maken of dat zorgdirecteuren riante salarissen opstrijken. Veel particuliere zorginstellingen in Nederland, ook in deze regio, maken nog altijd forse winsten, zo bleek ook deze zomer uit journalistiek onderzoek van Follow the Money.