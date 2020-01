Professoren TU Eindhoven in de race voor prijs 35 miljoen euro

Vermeende heroïne­smok­ke­laar op Eindhoven Airport had 30 kilo poeder 'tegen de jeuk’

14:39 DEN BOSCH - Even leek de politie vorig jaar september een flinke vangst te hebben gedaan. Maar de dertig kilo bruin poeder die een man op Eindhoven Airport bij zich had bleek geen heroïne. Wel was het versnijdingmiddel en ook dat is verboden. Het OM eist twee jaar cel.