Programma Koningsdag met koning in Eindhoven krijgt vorm, groot deel digitaal

Analyse: Gemeente­raad moet keuze maken, voor bouwen of voor de buren

13:30 EINDHOVEN - Bouwen, bouwen, bouwen. Dat willen we allemaal. Ook de politiek. Maar het motto om de druk op de woningmarkt te verlagen wordt steeds meer gefrustreerd doordat gemeenteraden niet doorpakken. Ze hechten soms onevenredig veel waarde aan de belangen van buurtbewoners, cultuurhistorische stichtingen of ondernemers die hun bedrijf aangetast zien. Zij krijgen - zeker in deze verkiezingstijd - snel gehoor met hun klachten.