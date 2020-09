Project ‘Kleur geven aan Autisme’: door Robotje Felix zegt kind wél hoe het zich voelt

Het sociale robotje Felix is ontwikkeld door Happybots in Best, en werkt heel simpel: door aan het robotje te draaien verandert hij van kleur, waarmee je je gemoedstoestand kunt aangeven. Denk aan een stoplicht: rood, oranje, groen. Maar er zijn meer emoties die Felix in kleuren kan uitdrukken, naast boos of blij kan hij ook bang, verdrietig of gewoon tevreden zijn.