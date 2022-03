Project MuziekMaatjes in Eindhoven brengt generaties samen

Het project MuziekMaatje van de Nijmeegse Club Goud heeft als doel verbinding te creëren tussen verschillende generaties. En omdat muziek van en voor alle leeftijden is, is het ook bij uitstek een middel om jong en oud samen te brengen.

Emoties

In de WoonincPlus Vitalis-complexen Jean Sibelius en Stadshof 't Hemelryck nemen in totaal zestien bewoners deel aan het project. Bewoonster Rita Slootweg (69) mist zeker sinds de uitbraak van het coronavirus twee jaar geleden het contact met jongere mensen. ,,Daarom lijkt het me leuk om hier aan mee te doen. Al ben ik wel een beetje bang dat bepaalde muziek emoties bij me los kan maken. Dat ben ik niet gewend. Maar dat geldt ook voor de studenten. Die krijgen misschien wel verhalen te horen die moeilijk voor ze zijn. Muziek heeft immers ook te maken met levensgebeurtenissen, je eerste liefde, een uitvaart of een clublied. Maar ook het gekwetter van vogeltjes, de wind die door de bomen ruist en het geluid van de stromende Dommel is muziek. Het kan daarom echt alle kanten uit in dit project.”

Voor de betrokken studenten is MuziekMaatjes de eerste kennismaking met hun toekomstig werkveld. Pien Gobbels (17) zegt daarover: ,,Het is wel een beetje spannend, maar ik heb er ook veel zin in. Ik denk dat ik ouderen een plezier kan doen en er zelf ook plezier aan zal beleven. Hoe ik dat ga doen weet ik nog niet, ik denk dat luisteren en spontaniteit het belangrijkste zijn.”

Uitdaging

En hoewel haar ‘collega’ Lois van den Heuvel eigenlijk liever met jongeren werkt, ziet ze MuziekMaatjes wel echt als een uitdaging. ,,Ik wil kijken wat ik er uit kan halen en sta daar voor open. Daarom heb ik me hiervoor aangemeld.”

Vervolg

De welzijnscoaches van Vitalis die in de betrokken locaties werken staan pal achter het initiatief. Zij begeleiden en coachen de bewoners in de WoonincPlus complexen bij het opzetten van activiteiten. ,,MuziekMaatjes is heel anders, maar kan ouderen ook uit een isolement halen. Wooninc. heeft in totaal twaalf Plus-complexen in Eindhoven, Waalre, Geldrop en Heeze. Dit is daarom een pilot die zeker een vervolg kan krijgen.”