Project Vestdijk Eindhoven in totaal 5,7 miljoen euro duurder

,,We wisten van tevoren dat we zaken tegen konden komen. Maar dat het zoveel zou zijn, dat konden we niet voorzien. Omdat we dieper gingen, kwamen we ook weer meer tegen”, aldus List. Het is nu aan de gemeenteraad om in februari de extra miljoenen beschikbaar te stellen. Daarvoor krijgt de Vestdijk overigens nog niet de nieuwe steentjes die ook in de binnenstad gelegd worden de komende jaren. Daarvoor moet nog extra geld gezocht worden.



Voor de rest blijft het hierbij, aldus List. Eventuele nieuwe overschrijdingen zijn voor rekening van de aannemer. Tenzij er bijvoorbeeld een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden wordt of het weer extreem slecht zou zijn.



De grote overschrijding kwam pas in de vierde fase echt aan het licht, op het stuk tussen de Ten Hagestraat en de Dommel. Dat komt door de manier van aanbesteden: per fase wordt bekeken hoeveel werk er is en wat dat kost. Als List één les heeft geleerd dan is het wel dat er vooraf meer onderzoek gedaan moet worden naar mogelijke vervuiling. Dan kunnen de afspraken met de aannemer ook scherper gemaakt worden.