Projectkoor ‘Werk in uitvoering’ uit Eindhoven zingt online door

Normaal komt het koor iedere maandagavond met veel plezier samen. Samen zingen en samen zijn of zoals ze zelf zeggen: muzieknootjes stampen en borrelnootjes eten tijdens de nazit. En toen corona kwam waren ze zogezegd ‘uitgezongen’.

Ilona Gerritse, alt in het koor, kwam met een idee: ,,Als we nu eens allemaal thuis een geheel nieuw nummer instuderen? Onze eigen stem en beeld opnemen via onze telefoon en deze opsturen naar een centraal punt? Dan kunnen deze individuele thuis opgenomen stemmen samengevoegd worden als een video en wie weet komt dan ons koorgevoel terug.”

Uitdaging

Het idee werd door dirigente Elise Colen-Claas en de leden enthousiast ontvangen. Best een digitale uitdaging als je beseft dat het merendeel niet gewend was om op deze manier gebruik te maken van de techniek.

Sopraan Agnes Sieben: ,,We zijn aan de slag gegaan met het nummer Before I go van Guy Sebastian. Het was een heel gepruts om te zorgen dat iedereen mee kon doen. We werken als koor al met een digitaal oefenplatform inclusief bandopnames van iedere partij, daar werd voorheen nog niet al te veel gebruik van gemaakt. Voor tekst en uitleg is een presentatie gemaakt voor dummies en zelfs een heuse instructie-vlog. Ondanks de technische issues hebben we door samen te werken en elkaar hulp te bieden uiteindelijk een prachtige video kunnen monteren.”

Gouden combinaties

Inmiddels mogen de leden weer samen zingen op gepaste afstand. Maar het live repeteren en thuis oefenen via het digitale oefenplatform blijft een gouden combinatie die behouden blijft. En gelukkig kan er tijdens het samenkomen op gepaste afstand toch weer genoten worden van de borrelnootjes. Iets waar met name koorlid Alex heel blij over is: ,,Een koor is namelijk veel meer dan alleen maar zingen, het is de gezelligheid, de klets, het sociale aspect dat er bij hoort en dus borrelnootjes. Maar voor nu zijn we dik tevreden; we zingen weer.”

Volledig scherm Projectkoor 'Werk in uitvoering' zingt inmiddels weer samen, op gepaste afstand. © -