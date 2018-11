Projectmanager Richard Kerste van Brainport: 'Regionale pool groter maken'

Productie­huis woest: 2 miljoen mensen zien 'Eindhoven­se' film Redbad illegaal op YouTube

12:27 EINDHOVEN - De film Redbad is via illegale verspreiders op YouTube al door meer dan 2 miljoen mensen gezien. Dat stelt productiehuis Farmhouse TV & Film vrijdag. Het historische epos van de Eindhovense regisseur Roel Reiné is volgens Farmhouse op minimaal vijf plekken illegaal te zien geweest op YouTube.