Prominente CDA’er vindt dat Linda Hofman uit Eindhovense raad moet stappen

In een column voor het journalistieke innovatieplatform Innovation Origins (IO) die zaterdag is gepubliceerd, schrijft hij dat ze haar geloofwaardigheid heeft verspeeld. Hendrikse is onder meer voormalig voorzitter van de raad van toezicht van de bibliotheek en oud-OMO-bestuurder. Nu is hij voorzitter van het College voor Toetsen en Examens. Hendrikse stond eerder dit jaar vijftiende op de door Hofman aangevoerde CDA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Volledig scherm Linda Hofman-Jobse. © CDA Eindhoven

Hofman had volgens Hendrikse onvoldoende oog voor de gespannen context waarop de discussie rondom de verschijning van Zwarte Piete wordt gevoerd. ,,Eén van de dragers van de coalitie in het stadsbestuur, kan zonder gêne rondtoeteren dat demonstranten beter kunnen vertrekken.” Wat Hendrikse betreft heeft ze vertrouwen verloren. ,,Optreden als beschermer van grondrechten is ‘n plicht van élk gekozen raadslid. Dat zij weigert haar excuses te maken, maakt de zaak nog onverkwikkelijker.”

Hofman zette op 9 november een post van GeenStijl op haar Facebookpagina, waarop met grote letters ‘Oprotten met die Mongolen’ stond, evenals de plaats en tijd waarop hooligans zich zouden verzamelen om een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet te verstoren. ‘Schup ze!’, zette Hofman erbij. ,,Fouten maken mag”, vindt Hendrikse. ,,Maar woorden van politici worden op ‘n goudschaaltje gewogen.” Zeker in zo'n ingewikkeld debat moeten politici zich afvragen wat moreel toelaatbaar is. ,,Voorbeeldgedrag geldt bij uitstek als het gaat om onderwerpen die ons allen raken.”

Volledig scherm Screenshot van het Facebook-bericht van Linda Hofman. © ED

Het Eindhovense CDA-bestuur in Eindhoven liet eerder weten niet blij met het optreden van Hofman maar maakte duidelijk haar niet te laten vallen. Haar werkgever, de gemeenten Uden en Landerd, ging met haar in gesprek. Ze is daar adviseur orde en veiligheid bij de gemeenten Uden en Landerd. Hendrikse wil echter dat ze haar verantwoordelijkheid neemt: ,,Treed terug uit de Eindhovense gemeenteraad. Het zou je sieren.”