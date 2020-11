Proosten op de goede afloop: Amerikanen in de regio blij met winst Joe Biden

Eindhoven houdt extra toezicht­hou­ders voor coronare­gels

6 november EINDHOVEN - Eindhoven zet zeker tot het eind van het jaar extra toezichthouders in om de coronaregels te handhaven. De opsporingsambtenaren van de gemeente controleren vooral of horeca, verenigingen en sportscholen zich aan de regels houden. Verder houden ze in de gaten of mensen zich thuis aan de maximale groepsgrootte houden en geen overlast veroorzaken.