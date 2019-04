ProRail steekt miljarden in stations; geen nieuw station voor Eindhoven Airport

Waar die nieuwe stations precies gaan komen, is nog onbekend, zegt een woordvoerder van ProRail. Een station voor Eindhoven Airport -in Acht, met een HOV-verbinding naar het vliegveld- hoort er in elk geval niet bij. Dit in tegenstelling tot wat diverse media woensdag berichtten, naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf. Het kaartje dat de krant daarbij afbeeldde, gebaseerd op een lijstje uit 2014, is volgens ProRail én NS ruimschoots achterhaald. Eind 2017 werd het plan voor station Eindhoven Airport al afgeserveerd door provincie en rijk, omdat er naar verwachting te weinig reizigers gebruik van zouden gaan maken.