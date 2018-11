Prostaat-klachten behandeld in Catharina Ziekenhuis Eindhoven: schillen, niet schrapen

Weer jaar uitstel voor Muziekge­bouw Eindhoven

EINDHOVEN- Ook de speciaal aangestelde 'chef doorbraakplan' blijkt niet in staat om een oplossing te vinden voor de tekorten van het Eindhovense Muziekgebouw. Maar het nieuwe college is bereid weer een jaar te wachten op zo'n 'doorbraakplan', nu een onbekende partij eenmalig het gat in de begroting wil dekken. Wie dit is wil de Raad van Commissarissen niet zeggen.