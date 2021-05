Protest tegen coronamaatregelen in Stratum; ‘Eindelijk mensen om me heen die me begrijpen’

EINDHOVEN - Tegen de coronamaatregelen, tegen de macht van de farmacie en het grote geld in het algemeen, tegen de euro en de Europese Unie en tegen Mark Rutte. Veel ongenoegen was samengebald in de manifestatie in zuidwest-Stratum woensdagavond.

Tegen acht uur gaat de groep van ruim honderd betogers van start vanaf het Gerardusplein. Gewapend met spandoeken met teksten als ‘Brabant in opstand’ en ‘Ik loop graag in mijn blote mond’ gaat het naar de Seringenstraat. In de Begoniastraat rijdt stapvoets een auto van de gemeentelijke handhaving. ,,Ja, er is een vergunning verleend, voor een manifestatie, geen demonstratie dus”, weet de boa. In de Roostenlaan legt een meelopende politieagent het verschil uit: ,,Ze moeten blijven lopen, zodat de buurt er niet te lang last van heeft.” Maar het tempo zit er goed in.

‘Op werk weinig begrip voor mijn standpunten’

Het is een gevarieerde groep. Jong en oud, man, vrouw, en qua kleding is er ook niet veel hetzelfde. Sommigen willen wel praten, maar anoniem. ,,Omdat ik merk dat er op mijn werk geen begrip voor onze standpunten is”, zegt een man. ,,In de supermarkt kijken ze me weg omdat ze weten dat ik liever geen mondkapje draag. Maar het voelt goed om hier te lopen. Eindelijk mensen om me heen die me wél begrijpen.”

Het gaat hem om de macht van ‘het geld’. ,,Die verzint allerlei maatregelen, zoals voor het klimaat. Wij moeten dat betalen en zij worden er rijker van. Ik was laatst aan zee, op de plek waar ik als kind ook kwam. De zee is daar helemaal niet gestegen!”

De route loopt via de Floralaan-west naar De Roosten en Eikenburg en weer terug naar het Gerardusplein. Sommigen delen de twaalfde editie van Andere Krant uit, volgens de redactie anders dan de reguliere media kritisch naar de macht. De ene keer wordt het blad enthousiast ontvangen, anderen zwaaien nee-nee met hun wijsvinger vanuit de huiskamer. Een groep studenten staat nieuwsgierig in de deuropening. Nee, dit spreekt me niet aan, bekent een van hen. ,,We staan hier wel dicht op elkaar, maar als studentenhuis zijn we één huishouden.”

Achteraan loopt een vrouw in een rood regenjack. Ze werkt in de medische sector. ,,Ik hou me bezig met bijwerkingen van medicijnen”, vertelt ze. ,,Ik zal corona niet ontkennen, maar zie wel de enorme belangen van de farmacie. Ik weet dat er alternatieve medicijnen zijn, effectief en veel goedkoper, maar die worden niet toegelaten.”

Een ander ziet dat ‘mensen wordt angst aangepraat’. ,,Ik heb al heel wat tochten meegelopen. Slik alleen vitamine D en ben nog nooit ziek geworden.”

Op de stoep loopt een man in een donkere hoodie met een schoudertas. Bij elke lantaarnpaal haalt hij er een nexit-sticker uit om de buurt een signaal te geven. Al met al is het een vrolijke boel, de agent hoeft niet in te grijpen.

