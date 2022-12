Protestactie in TU/e tijdelijk gestopt, studenten gaan maandag weer verder

Getuigen: Shell betaalde ons in proces tegen geëxecu­teer­de Nigerianen

Drie Nigeriaanse mannen beschuldigen de Brits-Nederlands energiereus Shell van betrokkenheid bij de executie van negen landgenoten in 1995. Onder ede verklaarden zij vandaag voor de rechter in Den Haag dat zij door Shell zijn betaald om valse verklaringen af te leggen in het proces dat leidde tot de ophanging van de Ogoni Negen.

9 oktober