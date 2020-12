Protestantse diensten Eindhoven alleen te volgen via livestream

Toch wel stille straatste­nen in Waal­re-dorp? College gaat nog één keer terug naar de tekentafel

16 december WAALRE - Het leek een besloten zaak, de bestrating van de Traverse-Zuid in Waalre-dorp. In oktober koos een meerderheid in de Waalrese raad voor de gebakken klinker, tegenover de stillere betonnen klinker. Nu, zes weken voordat de aanbestedingsprocedure begint, is besloten om die keuze nog één keer te evalueren.