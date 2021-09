Prototype Early Warning Scan staat er; nieuwe methode voor borstkankeronderzoek kan straks levens redden

Elektri­sche deelfiet­sen Nederland­se primeur voor Eindhoven; GoSharing komt ook met elektri­sche deelauto's

29 september EINDHOVEN - De eerste van 500 elektrische deelfietsen zijn al gesignaleerd in de Eindhovense binnenstad. De felgroene Go Sharing-fietsen vallen meteen op in de druilerige straten. Woensdagmiddag presenteerden Go Sharing en Tier Mobility hun eerste deelfietsen in Nederland officieel op het Stadhuisplein.