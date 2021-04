Provincie keert bijna 3 ton uit voor opruimen Brabants drugsafval

Ongeluk met zuurstof­mas­ker in Eindhoven: oudere vrouw ernstig gewond

13:20 EINDHOVEN - Bij woongebouw Kronehoef aan de Kloosterdreef in Eindhoven is een bejaarde vrouw ernstig gewond geraakt nadat een zuurstofmasker is ontvlamd. Dat gebeurde dinsdag aan het begin van de avond op de kamer van de vrouw.