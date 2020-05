Provincie komt met extra noodfonds van 8 miljoen voor Brabantse cultuur

EINDHOVEN - De provincie komt samen met BrabantStad met een extra steunpakket van 8 miljoen voor de culturele sector in Brabant. Daarnaast komt extra subsidie beschikbaar voor de belangrijkste musea. ,,We willen voorkomen dat voor Brabant wezenlijke theaters, podia en musea failliet gaan en verdwijnen.”

BrabantStad (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg) doet hiermee een beroep op de aanvullende rijksmaatregelen voor de cultuursector. De provincie draagt daar twee miljoen euro aan bij.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Cultuur): ,,Als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis. Het geld willen we ook buiten de grote steden inzetten. Daar zijn ook de problemen groot en de nood hoog. We werken op dit moment aan een plan dat onderbouwt welke instellingen voor deze hulp in aanmerking komen.”

In de gemeenten waar het provinciaal geld besteed wordt, wordt straks ook een bijdrage van de betreffende gemeente gevraagd. Spierings: ,,Nu is vooral snelheid geboden vanwege de acute nood in de sector. De vijf grote steden bereiden op dit moment ook besluitvorming voor hun matching voor. En als er ook een bijdrage van de kleinere gemeenten komt, dan kunnen we daar ook matching van het Rijk voor vragen.”

Extra subsidie musea

Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea beschikbaar gesteld voor het opvangen van de langetermijneffecten van de coronacrisis: het Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum Helmond, Noordbrabants Museum en Design Museum in Den Bosch, Textielmuseum in Tilburg en Stedelijk Museum in Breda.

Hoeveel de musea afzonderlijk krijgen is nog niet bekend. Maar het is sowieso ‘een mooi geschenk’, reageert Anastasia van Gennip, zakelijk directeur van het Van Abbe. ,,Het voelt goed dat de urgentie gevoeld wordt. En dat er niet alleen over dit moment wordt gesproken, maar ook verder in de toekomst gekeken wordt.”