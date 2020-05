Provincie steunt Kazerne in Eindhoven met lening van 100.000 euro

De Kazerne, gevestigd aan de Paradijslaan in hartje Eindhoven, valt buiten alle bestaande noodregelingen. ,,Dat komt omdat we in een stichtingsvorm werken”, zegt eigenaar Annemoon Geurts desgevraagd. ,,Bovendien kunnen we als stichting ook niet zo maar even een kortlopende lening afsluiten.”

Maar net als bij iedereen in de horeca zijn ook bij De Kazerne van het ene op het andere moment de inkomsten opgedroogd en lopen de onkosten voor onder meer het personeel wel gewoon door. ,,Met onze leveranciers hebben we gelukkig goede afspraken kunnen maken. Maar om het gat te kunnen overbruggen dat is ontstaan totdat we op 1 juni weer open kunnen, hebben we aan het provinciebestuur om steun gevraagd.”

Belangrijke rol