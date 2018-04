Provincie veegt vliegtaks voor Eindhoven Airport van tafel

Vorige maand werd een motie van GroenLinks voor een heffing door een meerderheid in de Eindhovense gemeenteraad aangenomen. Per ticket zouden reizigers een euro extra moeten gaan betalen. Met de opbrengst, volgens GL zo'n 2,5 miljoen euro per jaar, zouden maatregelen bekostigd kunnen worden waarmee de leefbaarheid in de regio verbetert, bijvoorbeeld het isoleren van huizen.

Het enthousiasme over de vliegtaks is bij de provincie heel wat kleiner dan in de Eindhovense raad. In antwoord op schriftelijke vragen van de PVV statenfractie stelt het college van GS dat het heffen van belasting niet aan de gemeenten is, maar een aangelegenheid van het Rijk.

Oneerlijke concurrentie

Bovendien zou de vliegtaks voor oneerlijke concurrentie met andere vliegvelden zorgen 'en daarmee afbreuk doen aan de internationale connectiviteit van de regio en dus de Brainport én Eindhoven Airport zelf ernstig schaden'.