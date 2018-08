Provincie wil draagvlak voor flexbussen in Eindhoven

Uiteindelijk beslist het provinciebestuur of de proef in Eindhoven met flexbussen van start gaat. Maar er zal wel draagvlak moeten zijn bij de Eindhovense gemeenteraad: ,,We gaan de raadsleden natuurlijk echt niet tegen ons in het harnas jagen", zo zegt de woordvoerder van mobiliteitsgedeputeerde Christophe van der Maat (VVD).

Daarom zal het provinciebestuur de komende weken een nieuwe poging doen de Eindhovense gemeenteraadsleden te overtuigen van de nut en noodzaak om met dit flexbussenplan - onder de naam Bravoflex - van start te gaan. ,,We hebben kennelijk nog heel wat uit te leggen. En dat zullen we doen ook, zo goed mogelijk", aldus de zegsvrouwe.

Gehakt

Dinsdagavond maakte de Eindhovense gemeenteraad in korte tijd gehakt van het vervoersplan dat de provincie samen ontwikkeld heeft met busvervoerder Hermes. Kort gezegd komt dat plan er op neer dat er vanaf december een jaar lang ook flexbussen gaan rijden op routes waar dagelijks vrijwel lege bussen rondtoeren.

Die flexbussen komen alleen op bestelling - telefonisch of via een app - van de reiziger naar de dichtstbijzijnde halte in zijn buurt. De wachttijd bedraagt acht tot twaalf minuten. De bus rijdt vervolgens via de snelste route naar de halte die het dicht bij de plek van bestemming ligt. Zowel de provincie als Hermes zien de Bravoflex-plannen als 'een innovatieve manier om op maat gesneden vervoer aan de reiziger aan te bieden.'

,,We voorkomen hiermee dat er geld gestopt wordt in het laten rondrijden van lege bussen", vat de woordvoerder van Van der Maat het plan. ,,Wij denken echt dat dit de toekomst is. Niet op routes waar druk gebruik van de bus wordt gemaakt. Maar wel op plekken waar nu geen bus meer komt of waar er nog maar weinig mensen in de bus zitten."

Gevolgen en concurrentie

De Eindhovense gemeenteraad viel dinsdagavond vooral over de gevolgen van het plan voor studenten en minima en over de concurrentie die de flexbus zou kunnen opleveren voor de taxi-onderneming. Zoals het er nu naar uitziet moeten ook studenten en minima straks minimaal de drie euro gaan betalen die een rit voor iedereen kost.

,,Aan een vervoersvorm die veel meer op de wensen en behoeften van de reiziger is afgestemd hangt inderdaad een prijskaartje", is het antwoord van de provinciewoordvoerder daarop. ,,Maar dat Bravoflex zou concurreren met de taxibranche, dat zien we echt niet. Die flexbusjes rijden 's nachts immers niet. En er is ook geen sprake van vervoer van deur tot deur, wel van halte naar halte."

In Helmond is het Bravoflex-systeem een jaar geleden ingevoerd. Daar reageerde gemeenteraad aanvankelijk ook bijzonder sceptisch. ,,Maar inmiddels heeft de stad de flexbus omarmd", zegt de woordvoerder. Exacte gegevens over reizigersaantallen zijn evenwel nog niet voorhanden. Ook in Veldhoven en Waalre gaat Hermes experimenteren met Bravoflex. Wanneer de kwestie in Veldhoven op de politieke agenda staat, is nog onduidelijk.