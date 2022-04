Provincie wil meer doen om overlast rond mestfabrieken en -installaties aan te pakken

ANALYSE Waarom ook Roger Schmidt blaam treft voor de implosie van PSV bij FC Twente

PSV veerde dit weekend in Enschede krachtig terug en pakte in blessuretijd nog knap een punt in de Grolsch Veste. De eerste dertig minuten werd de ploeg van Roger Schmidt compleet overlopen en daarbij viel ook de trainer wel wat te verwijten.

18:25