Provisiekast voor de buurt in Achtse Barrier

‘Het uiteindelijke doel is om mensen bewuster boodschappen te laten doen”, zegt initiatiefnemer Olga Jonk in de wijk Achtse Barrier. Sinds vijf weken heeft zij in haar voortuin op de Armagnaclaan een ‘foodshare-kast’ staan, een soort provisiekast waar omwonenden houdbare voedingsproducten kunnen brengen, halen of ruilen.

Jonk heeft met haar partner in Valkenswaard al een minibibliotheek. Zij speelde al langer met het idee om net zo ‘iets’ te beginnen. Onderweg op haar fiets kwam ze langs plekken waar eieren of honing te koop was en zo is het idee ontstaan om een ‘voedsel-deel-kast’ te maken.

In de buurtapp van de wijk heeft Jonk haar initiatief aangekondigd. ,,De eerste reactie vanuit de omgeving zijn positief”, vertelt Jonk. ,,Alhoewel mensen nog wel een drempel ervaren om iets uit de kast te pakken, omdat ze denken dat ze er iets voor terug moeten zetten.”

Broodmix

In de kast staan onder andere rijst, pasta en een broodmix. ,,Of net dat blikje bonen wat niemand lust, overblijfselen uit een kerstpakket, doorgeefcadeaus of promotiemateriaal van supermarkten”, vervolgt Jonk. ,,Het is bedoeld voor iedereen, ongeacht of je het financieel zwaar hebt of niet.”

Buurvrouw Sanne Janssen maakt graag gebruik van de kast. ,,Laatst lag er een reep marsepein die bijna over de datum was. Ik heb die aan mijn man gegeven en die vond hem heerlijk”, zegt Janssen. ,,Het doel van de kast is om geen eten te verspillen, niet dat je spullen pakt, omdat je geen geld hebt. Als je iets neemt, voorkom je dat het weggegooid wordt.”

Gele kaart

In de kast staat een gele kaart waarin Jonk meer over zichzelf vertelt. Zij is groot voorstander van de deelmaatschappij waar auto’s en gebruiksvoorwerpen gedeeld worden.

Samen met haar gezin proberen ze zuinig te zijn op de aarde. ,,Ik koop zelden nieuwe spullen, meestal tweedehands”, vertelt Jonk. ,,En ik ga regelmatig met de afvalprikker op pad en hier bij de bomen heb ik bloemen gezaaid voor de bijen. Allemaal kleine dingen die bijdragen aan een beter milieu.”

Voedingsproducten

Met haar kast hoopt ze dat mensen geen voedingsproducten meer in de prullenbak hoeven te gooien. ,,Zelfs als ze over tijd zijn. Een blik bonen dat over tijd is, is echt niet bedorven. Mensen moet weer leren ruiken en kijken of voedsel nog goed is. Als iedereen zich daar bewust van is, is de kast niet meer nodig.”