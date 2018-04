PSV-fan mist wéér kampioenswedstrijd door geboorte van zijn kind

Het overkwam de fanatieke PSV-fan Christophe Renders uit Den Bosch. De geboren Eindhovenaar stond zondagmiddag in zijn PSV-outfit op de Markt om daar 'zijn' club naar het 24e kampioenschap te juichen, toen hij in de rust van de wedstrijd een telefoontje kreeg. Bij zijn hoogzwangere vrouw Marleen waren de vliezen gebroken, een kleine week voor de uitgerekende datum. Hij moest acuut naar huis.

Quote Aan het eind van de rust kreeg ik te horen dat ik nú naar huis moest komen. Ik ben dwars door de menigte naar het station gerend. Christophe Renders

Kreeg Renders aan het begin van de rust nog een appje dat het nog redelijk rustig was, maar: ,,Aan het eind van de rust kreeg ik te horen dat ik nú naar huis moest komen. Ik ben dwars door de menigte naar het station gerend'', vertelt hij daags na de geboorte. ,,Ik nam de trein van kwart voor 6 en om half 7 was ik thuis. Toen hebben we de verloskundige gebeld en om kwart over tien is Lize geboren.''

Het eerste wat zijn dochter te zien kreeg na haar geboorte was haar vader in een PSV-shirt. ,,Dat had ik aan onder mijn trui, maar tijdens de bevalling werd het zo warm dat ik de trui heb uitgedaan.''

Tweede keer

Hoewel zijn vrouw pas zaterdag 21 april was uitgerekend, had Renders al een voorgevoel. Hun eerste kind, zoon Cas, werd geboren op 8 mei 2016, toen PSV ook landskampioen werd.

,,Maar toen was het scenario iets anders'', aldus Renders. ,,PSV speelde toen uit in Zwolle en er was een hele kleine kans dat ze kampioen werden. Maar ik zei het tevoren wel tegen iedereen: 'Die gaat zondag geboren worden, want PSV gaat kampioen worden. Of andersom'.''

Quote Ik had maar twee biertjes gedronken, normaal drink ik wel wat meer tijdens zo'n wedstrijd. Christophe Renders

Dat Renders op de Markt naar de wedstrijd keek was ook geen toeval. ,,Normaal zou ik naar het Stratumseind gegaan zijn, maar op de Markt kun je sneller weg. En ik had maar twee biertjes gedronken, normaal drink ik wel wat meer tijdens zo'n wedstrijd.''