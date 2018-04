PSV-fans breken door hekken rond bomvol Stadhuisplein

Flexbusjes Connexxion gaan wellicht ook in Eindhoven rijden

17:49 EINDHOVEN - Connexxion, het moederbedrijf van busmaatschappij Hermes, onderzoekt of Bravoflex -de flexbusjes die vanaf december in Helmond rijden- op meer plekken in het land ingezet kunnen gaan worden. Een van die plaatsen is Eindhoven.