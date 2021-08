PSV-fans kunnen vanaf september niet meer in Beursgebouw Eindhoven terecht voor coronatest

De teststraat verhuist naar een voormalige winkel in de Willem van Konijnenburglaan in Tongelre. ,,Voor veel mensen is die locatie beter bereikbaar, want we hebben daar de beschikking over parkeerplaatsen. Het is wel minder dicht bij het station, maar de meeste bezoekers komen toch met de auto", zegt Ronald Pont van Wij testen op corona, het bedrijf dat de Testen voor Toegang uitvoert in onder meer Eindhoven.