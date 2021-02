PSV krijgt twee jaar om erfpachtschuld af te lossen; hoop gevestigd op deelname aan Champions League

Is onderzoek naar rellen in Eindhoven wel volledig? SP en D66 willen snel ophelde­ring

16 februari EINDHOVEN - Oppositiepartijen SP en D66 in Eindhoven willen uiterlijk maandag duidelijkheid over het onderzoek dat burgemeester John Jorritsma laat uitvoeren naar de zware rellen vorige maand in de stad. Ze willen voorkomen dat ze achteraf worden geconfronteerd met een onvolledig onderzoek.