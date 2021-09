PSV legt seizoenskaarthouders van de toekomst in de watten, jaarlijkse Phoxy Babyfoto in Philips Stadion

Powernest genomi­neerd voor innovatie­prijs én in februari zeker op Haasje Over in Eindhoven

24 september EINDHOVEN - De IBIS Powernest uit Eindhoven is genomineerd voor de Vastgoedmarkt Innovation Award 2021. Bovendien is nu zeker dat de combinatie van windturbines en zonnepanelen op het dak van woongebouw Haasje Over op Strijp-S komt te liggen, in februari volgend jaar.