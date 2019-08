PSV op zondagavond, van de supporters hoeft het niet

'Met het bord op schoot’ naar Studio Sport kijken komt in het gedrang en kinderen liggen veel te laat in bed als ze meegaan. Zomaar wat reacties van supporters op het besluit om wedstrijden naar de zondagavond te verplaatsen. De KNVB wilde iedere zondag een avondwedstrijd, maar die wens werd door de clubs van tafel geveegd. Dat er tegen ADO toch op zondagavond wordt gespeeld, is op verzoek van PSV zelf, vertelt woordvoerder Thijs Slegers. ,,Het is voor ons van groot belang dat we Europees overleven. In dat kader hebben we een aantal maatregelen genomen om de spelers zoveel mogelijk rust te bieden tussen de wedstrijden in deze drukke periode. Vandaar ook het verzoek om twee wedstrijden (ook de uitwedstrijd tegen Heracles is op zondagavond, red.) naar 20.00 uur te verplaatsen.”