PSV opent deze zomer een nieuwe fanshop in de binnenstad

Luidere roep om beter landings­sys­teem Eindhoven Airport

7:45 EINDHOVEN - Het is hoog tijd om te praten over een nieuw systeem voor automatische landingen, vindt Eindhoven Airport. De luchthaven is daarover in gesprek met Vliegbasis Eindhoven, het militaire deel van het vliegveld. Aanleiding daarvoor zijn de problemen door de dichte mist die de luchthaven de afgelopen tijd lam legde.