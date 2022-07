PSV-supporters blaken van vertrouwen op fandag, spelersparade vervangt handtekeningensessie

,,Eigenlijk heb ik het wel gemist", bekent trouwe fan Monique van Tuijl uit Eindhoven over de fandag die door corona twee jaar niet was gehouden. Aan de voet van de gloednieuwe 'Walf of Fame’ bij de poort naar de oosttribune vertelt ze dat ze veel vertrouwen heeft in het komende seizoen. ,,Mijn ouders zijn voor FC Eindhoven, mijn broer is voor die club waar ik de naam niet van noem. Ik ben al heel lang voor PSV en heb een seizoenkaart. Als je geen vertrouwen hebt, moet je niet gaan.”