PSV-supporters hopen op betere tijden

,,De wedstrijd dinsdagavond was niet zo best. Ik miste beleving, het geloof, het besef dat het nú moet gebeuren. De verdediging was niet erg sterk. Daar ontbreekt iemand met ballen, zoals Alex vroeger. Of Schwaab, die was ook goed, in het laatste seizoen. Op het middenveld mis ik een leider, Hendrix is geen echte voortrekker. Voorin? Lozano vond ik tegenvallen. Hij was te veel uit op eigen succes. Het gaat niet om hem, de bal moet het werk doen. Bruma moet zich nog bewijzen, al maakte hij natuurlijk die fan-tas-ti-sche goal, een kopbal van buiten het strafschopgebied! Er kan nog een maand van alles gebeuren, met vertrekkende en nieuwe spelers. Ik hoop dat er dan aandacht is voor de vleugels. Dat ze niet alle ballen op Lammers gaan schieten, dan loopt het in een trechter en is het voorspelbaar voor de tegenstander. Gelukkig heeft PSV een goede reputatie als het gaat om aantrekken van jong buitenlands talent. In de competitie verwacht ik een uiterst dominant Ajax."