PSV-supporters over komend seizoen

De eerste oefenwedstrijd van PSV in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Brabant, dat is voor de supporters een mooie kans om de blijvers als Jeroen Zoet en Luuk de Jong te bedanken en nieuwe aankopen te beoordelen. Gisteravond won PSV met 4-0 van het Griekse Olympiakos Piraeus op het veld van Udi '19/CSU in Uden.

De eerste helft lijken beide teams te vergeten de handrem uit te zetten, dus is er volop kans om de stemming te peilen. Het zoeken naar fans is gemakkelijk: er zijn veel rood-witte shirts. Maar al de eerste vraag blijken ze niet te verstaan. Dan doemt het Olympiakos clubembleem op en blijken de Grieken nagenoeg hetzelfde thuistenue te hebben. Toch zijn er ook Olympiakosfans die Nederlands spreken. Zoals Vasilis Sitelas. Vooraf gelooft hij nog in een 1-2 overwinning. In ieder geval roeren de pakweg vijftig Grieken zich meer dan de rest van de 2750 bezoekers. ,,Olé, olé, olé!"

De verwachtingen van de PSV-fans voor komend seizoen zijn verdeeld. Van Tim de Vogel (40) uit Oss mag er nog wel een goede middenvelder bijkomen, van het type Guardado. Net als anderen is hij blij dat Zoet en De Jong hun contracten hebben verlengd. Ook weten ze allemaal dat Mark van Bommel meer vuur zal leveren dan de altijd beheerste Philip Cocu.

,,Ajax heeft wel heel goed ingekocht", zeggen er twee onafhankelijk van elkaar. ,,Als dat daar goed gaat lopen, is PSV kansloos", stelt de 25-jarige Nicky van Hal uit Zeeland. Hij draagt toch echt een PSV-shirt.

,,Sssst", maant een steward hem bij het begin van een minuut stilte voor de herdenking van de vijftig slachtoffers van de bosbranden in Griekenland. Alleen de onwetende laatkomers verstoren de serene rust.

,,Hè eindelijk. Kom je onze bestelling ophalen?", vraagt Tom Smids als hij de blocnote en pen ziet. ,,Twee bier graag!" Hij en Lars van Stipdonk nemen de vragen minder serieus. Ze vermoeden dat Ajax een ouwe sok met veel geld heeft gevonden. ,,Wij zijn dus de underdog", meent de laatste. ,,Maar elke wedstrijd staat op zich. Van Bommel zal alles willen winnen en uiteindelijk worden we toch kampioen."

Hoewel de zon zich wat verschuilt achter sluierwolken, is het zó warm dat de spelers halverwege een drinkpauze inlassen. En vijf minuten voordat de rust begint, lopen net als in het stadion al tientallen mensen richting toilet of juist naar de bar.