PSV-supporters steken ongeneeslijk zieke kickbokser Robbie Hageman hart onder de riem

Vader Theo Hageman schreef onlangs al op Facebook dat het niet mogelijk is om het gezwel in zijn geheel te verwijderen. ‘Het gezwel zal in de toekomst altijd weer aangroeien.’ Na de operatie gaan de artsen kijken of het gezwel bestraald moet worden. Het is al wel duidelijk dat Hagemans kickbokscarrière definitief voorbij is.