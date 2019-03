PSV vangt kinderen van stakende scholen op: ‘De juffen gingen staken!’

Voor honderden leerlingen staat vandaag in het teken van voetballen in plaats van rekenen en taal. PSV ‘ontzorgt’ veel ouders door kinderen op De Herdgang en in het Philips Stadion een sportief programma aan te bieden. PSV-directeur Toon Gerbrands was meteen enthousiast toen hij het idee hoorde. ,,Ontzettend vindingrijk en inventief. Het onderwijs staakt, de ouders werken en wij zorgen voor de opvang van de kinderen. Fantastisch.”

Op de parkeerplaats van het trainingscomplex is het al vroeg druk. Er staat een rij van kinderen en ouders in de regen. Thomas en Lars vinden zo'n stakingsdag niet verkeerd: ,,We kregen te horen dat we vrij waren omdat de juffen gingen staken", zegt Thomas. Hij mocht mee met zijn vriendje Lars die helemaal fan is van PSV. ,,Zelf vind ik vooral voetballen leuk.”

De regen deert de kinderen in elk geval niet. ,,Gewoon doorzetten", zegt Tijn. Hij is niet voor het eerst op De Herdgang. ,,We komen hier bijna elke maandag.” Ooit zou hij er zelf ook wel willen trainen.

Toon Gerbrands sluit niet uit dat het initiatief een vervolg krijgt. ,,We hebben zoals we het in de sport altijd noemen ‘uitverkocht huis’ met zo'n driehonderd kinderen, meer konden we er ook echt niet hebben. In de toekomst willen we het wellicht nog groter aanpakken. We hopen natuurlijk niet dat staken nodig blijft, maar als zoiets zich in de toekomst voordoet dan gaan we daar samen een oplossing voor zoeken.”

Volledig scherm PSV ‘ontzorgt’ aanstaande vrijdag veel ouders door 300 kinderen op De Herdgang en in het Philips Stadion een sportief programma aan te bieden. © Jelle Krekels

Volledig scherm Jelmer, Camiel en Sjoerd hebben vooral zin om te voetballen bij het Trainingscomplex van PSV. © Jelle Krekels