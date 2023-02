PSV via FC Emmen naar kwartfinale beker, Luuk de Jong bevrijd van doelpuntendroogte

PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. FC Emmen, dat twee weken geleden nog met 1-0 won van de Eindhovenaren, werd met 3-1 verslagen in het Philips Stadion. Luuk de Jong maakte een kwartier voor tijd de bevrijdende goal voor PSV en zichzelf, want het was zijn eerste sinds 6 november tegen Ajax.

,,De eerste helft speelden we goed. We hadden een fase waarin ze niet van de eigen helft kwamen en daarin hadden we meer goals moeten maken. De tweede helft beginnen we heel slap. Mark Diemers kan rustig wegdraaien voor de 2-1. We hebben wel vaker een fase gehad met veel balverlies, waardoor de tegenstander het vertrouwen weer krijgt. We willen en moeten veel beter. We moeten ons niet in zo'n situatie brengen", zei De Jong, die een kwartier voor tijd de bevrijdende 3-1 maakte, na afloop bij ESPN. ,,Natuurlijk was ik er aan toe om eindelijk weer eens te scoren. Als dat even niet lukt blijf ik gewoon mijn ding doen. Het is menselijk dat je dan gaat nadenken en gewoon wil dat die goal er snel komt. Hopelijk kan ik dit nu doorzetten.”

PSV leek het verschil al te hebben gemaakt in het eerste kwartier, maar liet FC Emmen daarna toch nog lang in de wedstrijd. Uitblinker in de openingsfase was Jarrad Branthwaite. Tegen FC Emmen kluste de van Everton gehuurde verdediger wat bij en opende hij voorin de poort voor PSV. Met twee goals in het eerste kwartier sloeg ‘Lange Gerrit’ keihard toe en leek al snel sprake van een zorgeloze bekeravond voor trainer Ruud van Nistelrooij en zijn gevolg.

Dat was geen sprake van, omdat de Drenten in de tweede helft nog knap in de wedstrijd kwamen. Na een prachtige goal van Mark Diemers moesten Branthwaite en zijn PSV-collega’s nog even flink aan de bak, maar kwam de kwartfinale van het bekertoernooi nooit serieus in gevaar. Uiteindelijk zegevierde de Eindhovense club met 3-1, omdat ook Luuk de Jong het net nog vond.

PSV wil Branthwaite al een tijdje dolgraag onder contract krijgen. De 20-jarige huurling van Everton wordt gezien als een toekomstige sleutelspeler, net als bijvoorbeeld Xavi Simons. Kopen lukte afgelopen winter niet, want de Eindhovenaren kregen nul op het rekest van de Britse degradatiekandidaat. De komende weken wordt de situatie van Branthwaite opnieuw bekeken en besproken. Op dat moment moet blijken of hij definitief naar Eindhoven kan komen.

Volledig scherm © ANP

Zelf staat de stoïcijnse Brit absoluut open voor een bloeiperiode in Eindhoven, heeft hij eerder al aangegeven. De relatieve rust in het Eindhovense en het sportieve klimaat bij PSV staan hem aan. Na een proeftijd van een paar maanden wilde hij deze winterstop per se voor een jaarcontract bij het team van Van Nistelrooij gaan. Als het aan PSV ligt, wordt dat dus snel een verbintenis voor vele jaren, maar dan moet Everton bij het vragen van een transfersom niet te hoog in de boom gaan zitten.

Na afloop maalde men in Eindhoven niet al te hard om het matige halfuur na de rest, want het doel was bereikt. Bij de bekerhouder keerde in de slotfase Olivier Boscagli nog terug op het veld, na tien maanden blessureleed. De Monegask wil in het verloop van dit seizoen nog een bepalende rol spelen en heeft daarvoor zeker nog tijd, al is het voor Van Nistelrooij lastig om hem nu in te passen. Vanavond pakte hij zijn eerste tien wedstrijdminuten mee tegen een uitgepierd FC Emmen en PSV wil hem nu snel ‘opbouwen’, om vanaf de komende weken weer een hoofdrol te kunnen vervullen.

Volledig scherm © ANP

