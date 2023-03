PSV zet zichzelf voor schut tegen Vitesse en ziet laatste restje hoop op titel vervliegen

Wat Ibrahim Sangaré bezielde na een uur spelen? Niemand die het wist. De middenvelder van PSV was eerst in zijn eigen strafschopgebied met de bal aan het pielen, waarna Vitesse een vrije trap kreeg: uit dat dode spelmoment knikte de Ivoriaan de bal ook nog eens in zijn eigen doel. Ongelukkig én ongelooflijk: PSV had tot dat moment niks te duchten van Vitesse.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het was toch al gezapig aan Eindhovense zijde, in Arnhem stond er geen ploeg die voor zijn laatste kansen op een titel leek te vechten. Of er in elk geval alles aan wil doen om op plek twee te eindigen: Ajax had eerder op de middag met 2-3 van Feyenoord verloren, waardoor PSV met een zege weer op gelijke hoogte had kunnen komen met de ploeg uit Amsterdam.

Die overwinning leek er aanvankelijk ook te komen: PSV begon prima en kwam al snel op 0-1 in Arnhem. Uitgerekend Marco van Ginkel verspeelde de bal en lanceerde daarmee - zij het onbedoeld - Xavi Simons. En dat is dan weer net dé PSV’er in vorm: Simons kapte zich wel heel simpel vrij en schoot daarna de bal in de korte hoek achter doelman Kjell Scherpen.

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse stelde daar amper iets tegenover, op een paar losse flodders na. En vlak na rust had PSV 0-2 moeten maken, maar Luuk de Jong - hij was weer terug van zijn blessure - raakte de bal van dichtbij onfortuinlijk en miste zo een enorme kans. Enkele minuten later viel de 1-1.

PSV moest vervolgens op jacht naar een nieuwe voorsprong, zonder Jarrad Branthwaite, die geblesseerd uitviel. Dat viel nog niet zo mee, Vitesse kreeg aanvankelijk de beste kansen op een overwinning. PSV stuntelt dit seizoen toch al zo vaak op vreemde bodem en staat nu al acht punten achter op koploper Feyenoord. Daarmee kan de ploeg de titel wel vergeten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.