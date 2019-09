Psychiater van GGzE in Eindhoven: Niemand separeert voor zijn plezier

In het ‘Dolhuys-manifest’ beloofden veertien grote ggz-instellingen waaronder de GGzE drie jaar terug om separatie af te schaffen. Het gedwongen opsluiten van ernstig verwarde mensen zou te traumatisch zijn en daarom niet meer wenselijk, vond eigenlijk iedereen. Psychiater Joris Hendrickx, geneesheer-directeur van de GGzE in Eindhoven, was in 2016 één van de ondertekenaars. Maar de praktijk blijkt weerbarstig. Hendrickx: ,,Ja, we maken nog gebruik van separatie. Het is ons niet gelukt om die te sluiten. We wisten dat het een hele grote ambitie was, maar het is niet haalbaar gebleken om dat nu gerealiseerd te krijgen.”