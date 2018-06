Psychotische Eindhovenaar krijgt geen straf voor dreigen met schroevendraaier

Feitelijk had de rechtszaak maandag tegen de 48-jarige Frans J. uit Eindhoven niet heel veel om het lijf. Er komen in de rechtbank in Den Bosch wel ernstiger delicten aan de orde dan het steken van iemand met een zojuist bij de Action gestolen schroevendraaier. ,,Volgens mij heb ik hem niet eens geraakt", zei J. ook nog. Daarover dacht het slachtoffer iets anders, want deze man verklaarde bij de politie dat hij een blauwe plek op zijn borst aan het incident had overgehouden, maar die was na een dag alweer verdwenen.

Het opmerkelijke aan de zaak was dat J. op die bewuste 19 oktober van vorig jaar in een psychose verkeerde. Hij dacht dat hij achtervolgd werd en dat 'ze' hem dood wilden hebben. ,,Ik had zelf de politie al gebeld omdat ik achtervolgd werd", zei J. daarover.

Bij de Action gingen de waanideeën goed met J. aan de haal. Hij was heel angstig, ,,Ik hoop dat nooit meer mee te maken." In zijn psychose pakte J. een schroevendraaier uit de rekken, haalde hem uit de verpakking en maakte er een stekende beweging mee in de richting van iemand die op hem af kwam.

Over die psychose waren de psycholoog en de psychiater die J. na het incident onderzochten, het roerend eens. Geen twijfel mogelijk dat hij in zo'n verwarrende toestand verkeerde. Ze achtten hem volledig ontoerekeningsvatbaar, in juridische taal. Ofwel: J. wist niet wat hij deed en kon er niks aan doen.

Ontslag van rechtsvervolging