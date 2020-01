Publiek is een machtig wapen, maar moet die meezoeken naar verstopte miljoenen van boeven?

De politie had al twee maanden met man en macht gezocht. Kansloos. En dus werd er een persconferentie opgetuigd waarbij heel Nederland om hulp werd gevraagd. De boodschap: wie weet waar Jos Brech, verdachte van de moord van Nicky Verstappen (11), zich ophoudt? Binnen een week was de Limburger gelokaliseerd. Zelfs in een afgelegen hippiedorp in Spanje kon Brech zich niet verborgen houden voor het Nederlandse publiek. Als de zaak-Verstappen iets heeft bewezen, is het wel dat het publiek een ontzettend machtig opsporingswapen is.