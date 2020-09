Publiek juicht toch voor lopers alternatieve marathon

Boscagli goed in zijn vel bij PSV: ‘De trainer geeft me vertrouwen’

1 september Een van de spelers die in de voorbereiding op het nieuwe seizoen van PSV een stap vooruit lijkt te hebben gezet, is centrale verdediger Olivier Boscagli (22). ,,De trainer geeft me vertrouwen en ik speel om mijn favoriete positie”, gaf de Franse linkspoot afgelopen weekend in Duitsland aan na de ruime zege van PSV op Hertha BSC.